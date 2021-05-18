周三（19日）谷草賽事，有不少從化兵列陣，當中有兩駒特別值得重視。

第五場四班1200米，「同盟力量」上季兩勝谷草1200米，是馬匹黃金期。

此駒今季初上陣五場後，被發現左前腿不良於行，並於去年底運往從化受訓，而且曾在當地試閘。

「同盟力量」回港後繼續辣操，本月初由馬雅試閘跑第三，人馬其後再拍跳兩課，增強溝通。

「同盟力量」今次休後佔體力之利兼排靚檔，不容忽視。

第九場三班1800米，「曈曨光彩」以往三戰同程，取得一冠兩季全上名，是本身最首本路程。

此駒剛戰挑戰谷草2200米，可惜只能跑梗頸四，賽後運往從化受訓，並曾在當地試短途泥閘。

「曈曨光彩」今次回師谷草1800米，繼續由潘頓壓陣，有望取得季內首捷。

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