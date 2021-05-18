「谷草王」方嘉柏近期頭馬大多數在田戰取得，相反自3月17日憑「精靈勇士」及「鋒芒快露」起孖後，方廐在近兩個月的谷草賽事僅取得一Win。

今期（19日）谷草夜馬，方廐參賽馬頗具分量，且看能否替練者重拾谷草王本色。

今晨（18日）六點半左右，陳嘉熙策騎角逐第六場四班1650米的方廐戰馬「捉金皇」前往大圈跑道加課。

方嘉柏於烽火台二樓露台，揸住望遠鏡觀察馬匹沿途走勢，隨後又踩單車返回馬房接馬，並觀察馬匹操後神態，動態相當積極。

「捉金皇」今次用陳嘉熙減磅出擊，絕對不能睇小。

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