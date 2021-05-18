練馬師霍利時季內暫有14場頭馬及總獎金2,037萬，只要多取70萬便可達到續牌指標，贏馬自然是最佳方法。

近期馬房攻勢十足，已經連續六個賽日有馬入三甲，合共取得1冠4亞5季。

周三（19日）谷草夜賽向來屬於霍利時主場，今戰馬房派遣多匹實力馬參戰，而且配搭強勁，看來可以連場發炮。

其中第二場五班一哩，莫雷拉將會繼續為九歲老馬「爪皇烈焰」主轡，此馬前兩仗已由雷神策騎並上名，今次騎者繼續不放手，務求交代為止。

他亦將為第七場三班1200米的「戰熊三千」壓陣，馬匹季內六戰僅得一仗失獎金，今次休後復出有體力優勢。

另外同為前列騎師的田泰安亦手執「勇趣」及「鑲白旗」，同樣為爭勝份子。

「勇趣」將列陣第八場三班1200米，剛戰意外重重輸得冤枉，換人心意明顯。

至於出戰第九場的「鑲白旗」近三戰跑長途未失Q，狀態大勇，今仗將回師唯一贏過的三班1800米，有望為馬房增添勝仗。

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