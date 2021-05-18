英國傳奇騎師繆沙昨晚（17日）因病離世，享年86歲。

繆沙從騎生涯成績輝煌，曾經在1979年勇奪英國冠軍騎師，並在1953年成為冠軍見習騎師。

騎者畢生代表作當屬夥拍1972年英國馬王「格列淮將」（Brigadier Gerard）創造18戰17冠1亞的佳績，並攻下1970年中央公園錦標、1971年英國二千堅尼等合共12項一級賽桂冠。

另外，繆沙以往亦曾在港短期策騎，最為人津津樂道的是夥拍一代馬王「足球」擊敗「超捷」，摘下1982年香港打吡大賽桂冠。

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