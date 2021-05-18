周六（22日）在新加坡將有克蘭芝一哩賽轉播到港，而同日澳洲的東奔馬場亦將會上演一級賽東奔盃。

李善馬房力求憑旗下的「蠻勁」勝出這項2000米的一級賽，為進軍十月舉行的覺士盾做好準備。

「蠻勁」在3月勝出全明星一哩賽之後，接連在唐加士打一哩賽及女皇伊利沙伯錦標落敗。

練馬師李善表示，「蠻勁」的目標早已放在覺士盾，不過由於要待到十月，時間可能會略嫌太長，因此會先跑這場東奔盃，讓馬匹維持作戰狀態。

李善於2017年曾憑「隆重感覺」攻下此賽，練者將力爭第二度捧走此盃。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199