蠻勁挑戰首勝一級賽（互聯網）
周六（22日）在新加坡將有克蘭芝一哩賽轉播到港，而同日澳洲的東奔馬場亦將會上演一級賽東奔盃。
李善馬房力求憑旗下的「蠻勁」勝出這項2000米的一級賽，為進軍十月舉行的覺士盾做好準備。
「蠻勁」在3月勝出全明星一哩賽之後，接連在唐加士打一哩賽及女皇伊利沙伯錦標落敗。
練馬師李善表示，「蠻勁」的目標早已放在覺士盾，不過由於要待到十月，時間可能會略嫌太長，因此會先跑這場東奔盃，讓馬匹維持作戰狀態。
李善於2017年曾憑「隆重感覺」攻下此賽，練者將力爭第二度捧走此盃。
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