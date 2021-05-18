周三（19日）谷草賽事，第七場三班1200米「戰熊三千」，前仗配蘇銘倫在同程贏馬。

「戰熊三千」上仗升班作賽兼改配田泰安只跑第七名，其後馬兒休息近四個月，期間曾接受手術矯正會厭被覆蓋的毛病。

「戰熊三千」馬主之一范邦初，他透露此駒健康及狀態均冇問題。

范邦初受訪時說：「早前『戰熊三千』接受一項小手術，在其喉嚨位置開刀，把覆蓋的會厭打開，目的是讓牠呼吸更暢順，對馬兒來說有正面作用。」

「據我了解，此駒近期操練正常，狀態不成問題；今仗強配莫雷拉上陣，應該幫到馬兒發揮。」

現時范邦初正身在美國，今仗不會入場觀戰。

他說：「『戰熊三千』比較均速，我希望牠不要抽到外檔，否則早段跟不上，在直路較短的谷草跑道，便很難從後追趕。」

「結果牠抽得3檔起步，可算求仁得仁。」

「『戰熊三千』前仗在四班取勝後，上仗初跑三班賽未能適應步速，我希望牠吸收過上仗經驗後，可遇強越強，重開勝門。」

「只要馬兒跑出應有水準，我對牠爭勝具有一定信心，屆時我將在美國為馬匹越洋打氣。」

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