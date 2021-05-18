巴度首次出任全季公司騎師，用成績證明自己有能力長期立足香港，須知他季內已勝出51場頭馬，穩居成績表第四位。

這位跑慣碼頭的法國好手，明顯是機會主義者，懂得替自己組織強陣參賽。

以明晚（19日）九場谷戰為例，他在其中五場有座騎，各駒上賽皆跑入前四，近況均有保證。

第七、九場「高明駿將」和「超好日子」都是新勝馬，而且同樣贏完再跑谷夜，反映幕後見好不收，有心繼續出擊求勝。

分戰第二至四場的「龍船」、「超額認購」和「勇眼光」，上仗分獲季、殿、亞軍，統統當時皆跑谷夜。

其中，「勇眼光」接連於田草和谷草跑入位置，已站在取勝邊緣。

「勇眼光」上次與「喜駿之星」串Q，後駒近四戰於谷夜1200米勁取兩冠一亞，賽績突出；前駒只要保持水準，今場大可順利出頭。

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