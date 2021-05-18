美國賽馬名人堂練馬師巴富達，早前憑周歲價僅1,000美元的Medina Spirit攻下三冠首關肯塔基打吡。

然而Medina Spirit賽後血液樣本被驗出含有違禁物質，隨後舉辦這項大賽的邱吉爾園馬場，賽後不久已宣佈禁止巴富達馬房賽駒上陣。

美國時間昨晚（17日）紐約馬會宣佈，暫時禁止巴富達派馬在貝蒙園馬場、沙拉托加馬場及雅基特馬場出賽及使用馬格。

巴富達旗下兩項一級賽冠軍以及沙特盃亞軍Charlatan，原定將會出戰6月5日在貝蒙園馬場舉行的一級賽大都會讓賽（Met Mile）。

現時據悉Charlatan馬主考慮轉廐，以讓這匹四歲新星能夠順利出戰這項大賽。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199