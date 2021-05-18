周三（19日）晚快活谷賽事第九場三班1800米，呂廐「超好日子」及羅廐「西利哥」上場均在莫雷拉胯下贏馬。

雷神今仗決定為「西利哥」主轡，「超好日子」則由巴度接手。

羅富全道出箇中原因，他說：「當『西利哥』上場在莫雷拉胯下以四個幾身位力壓對手贏馬後，雷神已表示想繼續為此馬操刀，可以說我一早已卜定他再跑。」

「『西利哥』來港跑了第二仗後，左後腿上半截懸韌帶受傷了，需要一段長時間康復，讓牠重拾正軌，這換來大幅減分。」

「『西利哥』目前已完全適應水土，健康回穩，牠上場在四班賽贏馬，加速力甚強。」

「看牠的取勝姿態，升上第三班負輕磅亦夠爭。」

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