周三（19日）晚谷戰在B跑道角逐，呂健威肯定嗒晒糖，須知近五次出戰同一跑道賽馬日，練者例有馬贏共獲七Win，搏殺特別得心應手。

呂廐今期共出七駒屯重兵，有望延續勝纜。

第七場三班1200米「高明駿將」，上仗在同程初嚐勝果，復課狀態無走樣，已開竅可再接再厲。

第八場三班1200米「股票傳奇」，今季三戰B欄同程獲兩冠一季，演出可靠，狀態長期見勇，勝望彌高。

第九場三班1800米「超好日子」，上仗初跑谷草B欄一哩即出頭，馬兒跑急彎窄場威力強。

同父馬「夢幻戰士」（東廐）在港初跑谷草1800米即贏，血統有長力支持，升班改配巴度仍大有作為。

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