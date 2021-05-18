踏入季尾階段，部份馬匹已出現厭戰情緒，改動配備或會有正面作用。

今期（19日）參戰馬當中，「東方雷」（何廐）、「雷公鑿」（徐廐）和「其利斷金」（葉廐）俱有配備變動，值得留意。

第一場第五班1650米，「東方雷」今季三次轉配件取得一冠兩季，上名率百分百，今仗除去防沙眼罩，可由蟲變龍。

第六場第四班1650米，八歲馬「雷公鑿」上次除眼罩跑同程的一仗，只負於「贏科超影」（高廐）屈居亞軍，後駒升上第三班再贏，今仗「雷公鑿」又除眼罩可吼。

第九場第三班1800米，谷草專家「其利斷金」在港四捷皆有戴開縫眼罩，今仗重用呢樣配備（V2），已露出擊手影。

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