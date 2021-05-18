去年毛里裘斯冠軍騎師祖格拉，日前在其祖家之戰神公園馬場墮馬，其後不幸離世。

田泰安是祖格拉同鄉好友，前者在社交媒網站發文悼念，而剛周日（16日）田泰安仔「帝豪寶駒」食頭糊後，一度以手指向天，明顯是向祖格拉在天之靈致意。

周二（18日）田泰安在社交媒體公佈，他將周三（19日）谷草賽事的策騎費捐予祖格拉之家人，以示慰問。

田泰安明晚谷戰共策騎八駒上陣，每匹座騎的策騎費為1,300元，安仔合共捐出10,400元。

田泰安受訪時說：「我把周三晚的策騎費捐出，對祖格拉家人聊表心意，並希望可藉此鼓勵其他人在他們的能力範圍內效法。」

祖格拉當日在毛里裘斯戰神馬場第七場策騎Rule The Night墮馬，導致人仰馬翻。

祖格拉墮地後已陷入昏迷狀態，立即被送往醫院，可惜數小時後證實逝世，終年29歲，他遺下太太、三歲和一歲的兒子。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199