澳門賽馬會今午（18日）公佈競賽董事小組是日就騎師陳卓鋒於2021年4月10日星期六賽事日，所提供的尿液樣本報告進行研訊審結。

澳洲賽事化驗有限公司報告於2021年4月30日，騎師陳卓鋒所提供的樣本含有唑吡坦（Zolpidem）。

在獲悉其化驗報告後，騎師陳卓鋒告知不希望將保留的樣本由另一間獨立化驗所再作化驗。

騎師陳卓鋒承認違反澳門賽馬會賽事規例第61A（ii）條，就他於2021年4月10日星期六賽事日所提供送化驗的尿液樣本，被驗出含有澳門賽馬會賽事規例中的違禁物質「唑吡坦」。

騎師陳卓鋒被判罰由2021年4月30日星期五開始停賽，當日他已被禁止策騎，直至2021年6月19日星期六方可恢復出賽。

此判罰包括2021年4月30日、2021年5月7日、9日、15日、22日、28日、29日、2021年6月5日、11日及12日共10個澳門賽事日。

於量刑時，小組考慮了以下因素：（1）騎師陳卓鋒提供的醫療證供；（2）「唑吡坦」為公開發售的應對失眠或睡眠問題藥物的成份。

（3）小組接受騎師陳卓鋒有合理原因而服用此公開發售的藥物。

（4）小組考慮到有關唑吡坦（Zolpidem），其藥效和副作用以及它對認知技能的影響，尤其在策騎馬匹的時候。

（5）小組亦考慮到此事件的所有因素。

此外，小組告知騎師陳卓鋒根據澳門賽馬會賽事規例第61A（iv）條，他必須提供無含有任何違禁物質的尿液樣本後方可再次策騎。

他被告知有權提出上訴。

出身澳門見習騎師訓練班的陳卓鋒，近年成績大不如前，由15至16年季度開始，連續六季頭馬不達雙位數。

當中，他今季暫僅曾兩次贏馬，現於騎師榜排尾二，且已逾半年沒有勝出頭馬。

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