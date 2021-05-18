周日（23日）沙田日賽，將上演一級賽遮打盃（2400米）及三級賽沙田銀瓶 （1200米）。

遮打盃為今季最後一場G1賽事，焦點落在上季馬王「時時精綵」身上。

這匹東廐馬於上月的女皇盃落敗後，首次被運往從化受訓，告東尼透露此駒已重拾昔日之競逐情緒，周日將以百份百狀態應戰。

告東尼今晨（18日）受訪時說：「我認為『時時精綵』可以衛冕遮打盃，今場沒有外隊馬列陣。」

「加上強敵『金鎗六十』避戰，這對『時時精綵』爭勝起了很大幫助。」

「『時時精綵』上場在潘頓胯下落敗，潘頓對我表示，當其他馬越過牠時，已沒有以往般奮力頑抗。」

「因此我安排馬兒北上從化，用意令這匹前馬王重拾新鮮感，撚起競賽雄心，效果似乎不錯。」

「牠在從化試閘走勢令我很滿意，目前充滿新鮮感，狀態達100%，若你問我今場遮打盃哪駒最強勁，我的答案還是『時時精綵』。」

「『時時精綵』是大長途馬，長途實力很強，全盛時期鬥心極強，不容許任何馬匹超越牠。」

「牠擁有一級好馬的特質，除了今季表現欠理想外，從來沒有令我失望，而牠去完從化，目前重撚新鮮感，我相信牠有力重振雄風。」

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