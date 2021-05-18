周日（23日）沙田馬場設有11場日賽，當日兩項戲肉分別為演國際一級賽遮打盃（2400米）及國際三級賽沙田銀瓶 （1200米）。

郭能與周俊樂均停賽缺陣，薛恩及彭國年刑滿復出，波健士跑罷周日停賽九天。

國際一級賽2400米遮打盃：「勇猛神駒」及「龍鼓飛揚」上賽均配潘明輝，騎者揀騎「勇猛神駒」，「龍鼓飛揚」由何澤堯接手。

「時時有餘」上場配潘頓，騎者續策「時時精綵」，「時時有餘」帥權落入莫雷拉手中。

第三班1200米： 「精彩勇士」上場在田泰安胯下跑第四，今場重配潘頓。

第三班1400米（第一組）：韋達馬房「閃得快」上場配班德禮飲恨跑第二，今仗易配潘頓。

「終身美麗」近兩仗配潘頓，今場換莫雷拉。

第三班1400米（第二組）：「志在四方」上場配周俊樂跑第三名，此子停賽，這匹韋廐馬帥權落入潘頓手中。

第四班1200米：莫雷拉放棄上仗在他胯下上名的「日日有餘」，揀騎在港初出的「神之水滴」，後駒馬主之一是著名馬販David Price。

至於跟「時時有餘」同主的「日日有餘」則換上何澤堯壓陣。

第五班1400米： 「得賞」上場配梁家俊落敗，今仗由莫雷拉接手，梁家俊改策同場「福星高照」。

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