希斯今季重臨香港開倉，跑到三月只取得12Win，成績令不少人感到失望，但踏入四月之後練者狂數11Win，現時累積25場頭馬，成績穩步上揚。

希斯訂下今季目標是取得30場頭馬，相信要達標非難事，周三晚（19日）谷戰希廐只出三駒，一對王牌馬「赤馬雄風」和「金獅大將」俱配潘頓執韁。

騎練二人近三匹谷草合作馬，取得兩冠一亞，入Q率百分百，可說箭無虛發。

第一場五班1650米「赤馬雄風」，在港首九仗皆落第，但前仗開始由潘頓接手後，演出即脫胎換骨，先在谷草1200米跑第二，之後相隔一周大幅增程跑1650米，竟被捧成4.4倍大熱門，反映幕後信心十足。

結果馬匹跟前走率先突圍輕勝而回，總時間造1分39秒81，仲快過同晚1650米三班頭馬「喜蓮慧星」（東廐）和四班頭馬「俏芳華」（羅廐），締速相當犀利。

「赤馬雄風」勝後只加六分，仍留在第五班着數到暈，今次打王牌再由潘頓策騎，連捷呼聲高唱入雲。

第六場四班1650米「金獅大將」，來港後評69分插入第三班，輾轉已減至54分居第四班，優勢立見。

上仗跑同程沿途走二疊，兼且掟出最外疊入直路，蝕位甚多情況下也追得第四，造出23秒63全場次快拉士，表現令人眼前一亮，證明已開始適應水土。

「金獅大將」復課拍跳搶住走，力度顯著增強，狀態是來港後最勇一次，打王牌等番同程才出，改由潘頓操刀有力敲響勝鼓。

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