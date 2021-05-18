周三（19日）九場谷草夜賽，有兩匹上次落飛馬，值得跟進。

第四場四班1200米，姚本輝馬房之「鼓浪順風」，上季曾勝谷草1200米，今季馬匹處於低潮，九戰全數不入三甲。

此駒上仗由潘明輝跑谷草1200米，臨場是12倍半冷，閘前受到追捧，最終跌到8倍開跑，跌幅高達33%。

結果「鼓浪順風」全程居後跑第九，今場馬匹回降四班，換上陳嘉熙減磅出擊，隨時本利歸還。

第八場三班1200米，霍利時馬房之「勇趣」，剛戰由班德禮上陣，初期備受冷落，臨場有21倍。

「勇趣」閘前突然受到大戶狙擊，打到7.2倍開跑，跌幅超過65%，非常誇張，如果此駒因取位失利而跑第五。

賽後霍利時曾發炮批評班德禮發揮欠佳，今次「勇趣」換田泰安上陣，有望收復失地。

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