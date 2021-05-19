霍利時在今晚（19日）谷草夜馬派出強陣，力爭盡快達標上岸，當中「爪皇烈焰」及「戰熊三千」皆強配莫雷拉壓陣。

結果九歲老馬「爪皇烈焰」今仗在莫雷拉胯下一改以往留前鬥後的跑法，出閘後便全程領放，結果成功一放迄終，大勝亞軍「輝煌巨星」3.25馬位大熱勝出。

「爪皇烈焰」繼2017年1月25日後，相隔四年零三個月再度揚威凱旋門，本身近三捷皆跑谷草一哩。

至於霍利時憑「爪皇烈焰」揚威第二場五班1650米後，摘下季內第15Win並獲得427,500元頭馬獎金，距離達標線分別差一Win及約21萬元獎金，練者只要達成其中一項，即可避免在季尾因成績問題而收警告信。

霍利時說：「『爪皇烈焰』以九歲之齡，在競爭激烈的環境下，仍然可以交出頭馬， 非常難得，我感到十分驕傲。」

第二場單Win及組合獨贏A1分別派32.5及21.5元，二重彩派441元。

第二至四名順序為「輝煌巨星」、「總統之星」及「時尚傳奇」。

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