第二場第五班1650米：「總統之星」近三場跑同程贏兩場，上場再跑第四，表現不俗。

今晚（19日）繼續跑同程，改配田泰安上陣，贏馬機會依然好大。

昨日（18日）開飛12倍，5點落到8.6倍，現時進一步落到6.3倍W，2.1倍位置。

早飛愈賣愈勁，睇飛今場有信心可以再贏馬。

「快活一番」今季跑咗六場表現非常一般，唯獨前仗跑同程走入一席第五，稍為見到腳影。

上場轉跑泥地明顯想減多兩分！今場重跑贏馬路程，改配賀銘年上陣，兼排到黃金1檔起步，形勢有利，今場應會出擊。

昨日開飛14倍，5點落到10倍，現時進一步落到8.4倍W，2.7倍位置。

早飛到晒位，今場三甲應有佢份。

「輝煌巨星」呢匹未勝馬，今季除咗於泥地1650米跑過一席第二之後，再冇表現，馬匹評分已由季初36分減到今場27分，相信會有些少微利。

今場跑曾經上名路程谷草1650米，用波健士上陣，冷味十足。

昨日開飛30倍，5點落到20倍，現時18倍W，4.6倍位置。

有些少墊底飛支持，今場最佳半冷。

「時尚傳奇」今場最低分馬匹，前仗跑谷草1800米後上跑入一席冷位，表現有起色。

上場轉跑田草2000米表現不過不失，今場重返谷草跑1650米，可以冷吼。

昨日開飛27倍，5點落到16倍，現時14倍W，3.9倍位置。

又係有墊底飛支持，贏就難啲，要求佢跑入一隻三甲唔難。

提供：2總統之星、3快活一番、10輝煌巨星、12時尚傳奇

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