蔡約翰馬房今季新馬質素有回升跡象，「速遞奇兵」、「勝得威風」、「好眼光」、「龍寶寶」及「勇闖」均能一出即勝。

跑馬地馬場今晚（19日）舉行九場夜賽，蔡約翰馬房「一擊即中」服役初出，角逐第三場四班1000米。

「一擊即中」馬主之一霍廣行支持蔡約翰多年，以往名下「戰利品」（已退役）勇奪2015年香港打吡大賽冠軍，後駒在港出賽首七次獲五冠兩亞佳績。

「一擊即中」與「戰利品」同父，均是出自知名種馬「選擇」，後駒服役時在2003年攻下閃電錦標（1000米）及金禧錦標（1200米）兩項一級賽桂冠。

「一擊即中」母系Malpara在1200米錄得冠亞季各一，而後駒出自澳洲種王「犀利時」。

雖然「一擊即中」的父母均只贏短途賽，但Malpara之母Empress Lily曾在維多利亞賽馬會橡樹大賽跑入季軍，因此這匹蔡廐新血日後或可扳上更長途程上陣。

「一擊即中」周歲價達120,000澳元（約72.6萬港元），加上其母系家族有不少名駒在內，預計此駒會有一定質素。

今次跑最短途有黃金1檔之助，「一擊即中」值得關注。

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