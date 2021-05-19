榜首騎師莫雷拉騎馬向來多選擇，以佢一向無寶不落作風，有啲馬如果佢騎一、兩次都唔得，多數就會放手，反之佢鍥而不捨繼續騎，大家就要留意。

好似今期（19日）谷中第四場第四班1200米賽事，呂廐「陽明高高」近兩仗交由佢策騎跑谷草同程，當中一次獲季，但兩仗都排10檔或以外，連馬主黃僑福都曾經呻，自己啲馬成日排外檔。

今次黃生卒之等到，「陽明高高」抽到黃金1檔起步，成個形勢唔同晒。

睇番今季「陽明高高」排1至4檔跑谷草1200米兩次，結果得一冠一季，有內檔之助發揮真係唔同啲。

雷神繼續策騎出賽，以其作風定以勝回一仗為目標。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199