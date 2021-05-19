蔡明紹將於周日（23日）策騎告東尼馬房「包裝永旺」，在沙田角逐總獎金高達1,200萬港元的遮打盃（一級賽2400米）。

這將是「包裝永旺」首次挑戰一級賽，蔡明紹一方面對此駒天生的長力有信心，但也明白馬兒有時陣上表現略欠成熟，本身尚有一定的進步空間。

蔡明紹表示：「如果牠能夠交出上仗的水準，今仗應有好表現，下一季會繼續進步。這一仗對牠來說或來得有點太快，但牠亦具備相當實力。」

「包裝永旺」上仗於本月初由蔡明紹策騎，角逐2400米三級賽皇太后紀念盃，結果取得殿軍，今仗將是這對拍檔今季第四次合作上陣。

蔡明紹說：「如果馬兒今仗能保持上仗的水準，應能交出好表現。我覺得我們上仗有點欠運，但牠仍處於進步階段。」

而在今晚（19日）的跑馬地賽馬日的九場賽事中，蔡明紹將會主策七駒上陣，包括在第七場第二班1200米，策騎「富祿」（東廐）出賽。

蔡明紹說：「牠需要留後競跑，到末段才以勁勢衝刺，這是牠的實力所在。只要賽事合牠競跑，沿途取位順利，牠便能夠取得佳績。」

「富祿」在港服役至今共取得三場頭馬，上仗則在終點前被「高明駿將」（呂廐）超越，以短馬頭之差屈居亞軍。兩駒今仗會再度正面交鋒。

蔡明紹續道：「馬兒上仗於末段展現不俗加速力，若今仗能再重施故技，應可跑得接近。」

「我們上仗在直路上曾一度超越何澤堯的座騎，我當時認為我們已有一半勝算，而馬兒就似以為已穩操勝券，於是稍有放鬆，我希望牠今仗衝線時能更為集中。」

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