第5場四班1200米：「順意寶」季初跑同程跑過兩次入連贏位之後，打後表現一般！

今次（19日）減夠分由第三班落第四班跑，即出戰首本路程，明顯想出擊。

昨日（18日）開飛17倍，5點落到9.3倍，現時企住9.6倍W，2.8倍位置。

有早飛支持，呢匹馬在第四班跑絕對有優勢，今場排位有利，只要跑番八成水準都可贏晒，今場好大機會一擊即中。

「多姿多財」季內初出於第四班贏同程後升上第三班跑，表現不似預期。

今次評分比該仗還低，相信表現又會唔同晒。

昨日開飛11倍，5點企住10倍，現時依然係10倍W，4倍位置。

早飛唔算多，但信佢可跑得接近。

「電訊火箭」上場輕鬆贏同程表現有驚喜，今場原裝配搭再跑同程，機會猶在。

昨日開飛8.6倍，5點回上10倍，現時9.1倍W，2.2倍位置。

有墊底飛，呢匹馬逢出必拼，現時呢個賠率係非常好，要兼顧。

「同盟力量」今季只跑五場全數落第，表現非常麻麻！

上場於去年11月尾跑完之後休息至今再上征途，賽前操練正常兼兩次大閘，馬匹作戰狀態返咗嚟。

今場用馬雅上陣，排好位，有利呢匹前領馬匹跑法。

昨日開飛17倍，5點落到14倍，現時13倍W，3.9倍位置。

只要呢隻馬跑番上季贏馬水準，三甲必有。

提供：1順意寶、3多姿多財、6電訊火箭、4同盟力量

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