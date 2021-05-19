第六場第四班1650米：「金獅大將」上場明顯已試準，繼續跑同程換上巴度出擊。

昨日（18日）開飛10培，5點落到6.9倍，現時7.7倍W，2.6倍位置。

墊底飛到位，今季呢個馬房主要靠質新馬撐場，相信呢匹馬今晚（19日）已到位，可以贏位兼投。

「捉金皇」上場配雷神跑同程熱倒，今場轉用陳嘉熙減磅，賠率有番分頭，表現可能晤同晒。

昨日開飛28倍，5點落到16倍，現時18倍W，4.3倍位置。

早飛浸浸落，話晒呢匹馬跑同程最準，現時呢個賠率非常抵買，可WP捧場。

「香港精神」至今以跑此程表現最好，昨日開飛31倍，5點落到18倍，現時32倍W，5.8倍位置。

有些少早餐飛到位，不過相信今場一定會跑得好過上次，有冷味。

「天德」上場跑同程以全場末段最快衝入第四名，走晒光。

今場排到黃金1檔，馬房現時頭馬數字尚未夠數，今場會認真跑。

昨日開飛3.1倍大熱估唔到，5點回上6.6倍，現時8倍W，2.7倍位置。

早飛第一下好勁，雖然現時回飛唔少，但點都可兼顧。

提供：6金獅大將、3捉金皇、9香港精神，4天德

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