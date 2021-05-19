檔位往往成為主宰谷草賽事賽果的關鍵因素，即使馬匹能力稍勝一籌，但往往跑馬地馬場的鑊型跑道面前，往往難以單純透過實力克服形勢的不利。

今期（19日）快活谷夜馬，「陽明高高」今次抽到黃金一檔表現立即大幅提升，在雷神胯下後上一攻而破，摘下季內第二捷。

「陽明高高」近七戰皆跑谷草1200米，三次排四檔或以內獲兩冠一季，其餘四戰排中外檔則只獲得一季三負成績，可見內檔對這匹六歲馬而言相當重要。

「陽明」系今季有「陽明亮亮」及「陽明高高」累積五捷，全數均在四班谷草1200米取得。

呂健威說：「『陽明高高』對上兩場的檔位不好，在跑馬地排外檔始終比較蝕底。」

「今場終於排得理想的1檔，形勢有利。」

「此馬的後勁帶點均速，留住衝一段比較好， 現階段跑谷草1200米比較好。」

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第二、三名順序為「有運來」及「勇眼光」，「鼓浪順風」及「創科先鋒」則獲平頭第四。

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