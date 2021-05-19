看掌相先要看掌形，掌形較厚有肉之男士，為大富大貴的手相，代表為人有擔當，願意負責任，努力上進。掌厚有肉之人代表一輩子有福氣，為人認真工作。

男士手較軟，為好命之人，當中要柔軟帶點彈性，代表工作不需要用勞力，可用智慧來工作。

女性之掌形若太硬，則代表其人凡事都需要親力親為，需要用勞力工作，一生較為辛勞。

惟女性的掌形太軟，易墮風塵。女性的掌心太過柔軟像軟弱無骨，棉花一般，其人性格懶惰不願努力工作，只喜歡享樂，總愛與他人攀比，若再配合額相不佳及印堂過闊則十之有八九為「風塵命」。

今期（19日）財位位於正西，可以以三區來劃分，港島區的西環；九龍區的旺角；新界區的屯門均屬該區財位。

第八場谷草三班1200米「股票傳奇」今季成績突出，曾在谷草1200米賽事四次勝出。

上仗潘頓接手，排1檔在內欄位置競跑，直路時被「運利多」阻擋，要移出外面望空，在蝕了不少腳程的情況下，仍能追上跑第二。

今仗繼續由潘頓策騎，有望取得更好成績。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞師傅是一名堪輿學家、書籍作家、專欄作家及電視節目主持。她從十多歲起便醉心研究玄學命理，並擅長於風水佈局、子平八字、易經占卜、三世書、紫微斗數、面相、掌相、流年運程等，更榮獲「年度傑出風水策劃顧問」大獎。

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