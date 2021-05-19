潘頓這晚（19日）在谷中跑罷頭場因傷退賽，莫雷拉趁機瘋狂數糊，以期重新把他拋離。

結果他由第二場勝出大熱門老馬「爪皇烈焰」開始，直到第六場四班一哩替「皇寶」大熱開齋為止，其間共取四Win，一下子拉開與潘頓的頭馬差距至17場。

雷神另外兩匹頭馬分別是第三場「陽明高高」（呂廐）及第四場「聲勢」（蔡廐），此兩駒分別排1、8檔，上述兩駒則依次排5、7檔。

換言之，這位榜首騎師今夜暫時所用的四駒皆不同檔位，而且他一手包辦第四及第五口孖寶，個人幾可肯定重新勝出已連輸十期的騎師王。

回說「皇寶」，這匹四歲英國自購新馬由許晋亨及李嘉欣夫婦持有，本身對上四戰全入二至四名內，今場再偕雷神出師谷夜一哩，卒之由頭帶到尾以相對輕鬆的姿態開齋，亦助馬主打破四個半月頭馬荒。

第六場二至四名分別為「好運寶寶」、「雷公鑿」及「捉金皇」，前駒搭「皇寶」開出7倍大熱Q。

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