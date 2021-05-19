第三場第四班1000米：「大武士」今季跑咗九場全數落第，上場3月中跑完田草1000米後重新操練，直到今場先再跑。

呢匹馬上季贏馬評分係71分，今場馬匹評分已由季初73分減到現時56分，相信實力超於第四班。

今次（19日）用陳嘉熙減磅上陣兼排到靚位起步，應該係目標所在。

昨日（18日）開飛15倍，5點落到7.8倍，現時6.5倍W，2.4倍位置。

墊底飛到晒位，睇飛有信心，馬房現時有決心爭冠軍練馬師寶座，所以在季尾嘅賽事係要加倍留意沈廐馬匹。

「歡樂好友」今季跑咗11次，都有四次上名紀錄，表現可算及格。

上場跑谷草1200米第三名，表現收貨。

今場縮程跑谷草1000米，轉用何澤堯上陣，應該可以維持水準跑入三甲。

昨日開飛19倍，5點落到8.9倍，現時進一步落到5.2倍W，1.6倍位置。

早飛估唔到咁勁，睇飛今場有信心再入三甲。

「勝利在手」今季跑同程有兩次入位紀錄，上場再跑同程，出閘漏閘，可以當冇跑過！

今場繼續報跑同程，用田泰安上陣，睇安排今場又會返番嚟。

昨日開飛7倍，5點輕輕落到6.7倍，現時5.9倍W，2倍位置。

有早餐飛支持，呢匹在第四班係有些少優勢，雖然要負重磅，但只要出閘順利，相信應可於前列返嚟。

「好玩大少」呢匹三歲馬，今季只跑兩場表現一般。

今場被安排轉跑谷草，賽前試谷閘一放到底，有試準鏡頭。

昨日開飛6.4倍，5點回上12倍，現時14倍W，5.3倍位置。

雖然早飛唔算多，但以博冷門嚟講合晒資格，可以畀一票佢。

提供：2大武士、11歡樂好友、1勝利在手、6好玩大少

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