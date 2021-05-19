資深馬主「電子」系嚴玉麟家族上季起與方嘉柏合作，嚴生囝囝嚴子杰嘅「電子大師」加盟方廐即贏兩場，今季再添多一Win才退役，奠定彼此良好合作基礎。

至於嚴生太太嚴徐玉珊今季所養嘅「電子寶貝」亦交方嘉柏訓練。

不過「電子寶貝」出道跑七次仍係三零部隊，但近仗一再喺谷草1200米有追勢，始終三歲馬要時間成長，今鋪減夠分落第五班即增程跑1650米，性能上會更合適。

始終匹馬前速唔快，短途鬥爆非其所長，而嚴太本身係仁濟醫院前主席，一向樂善好施，善有善報，「電子寶貝」係時候報喜。

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