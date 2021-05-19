踏入季尾，練馬師嘅爭標形勢越來越緊湊，騎師爭冠之戰亦開始好睇，潘頓追至落後莫雷拉14場頭馬，衛冕之路仍未絕望。

嚟緊呢16個賽馬日，兩位騎師都要小心選擇座騎，因為每匹馬嘅表現，都對冠軍騎師寶座起關鍵作用。

不過，偏偏潘頓喺周三（19日）夜賽擺咗一個超級大烏龍，第二場佢最初一時大意食咗兩家茶禮，同時接騎「龍船」同「輝煌巨星」。

當事人喺上周末（15日）發現後，決定策騎「輝煌巨星」，並向鄭俊偉講sorry，表示無法策騎「龍船」，鄭俊偉就搵巴度壓陣。

本來就冇乜大不了，但潘頓可能忙中有錯，又或者有大多事情要記，一時分神，竟然喺剛周日（16日）同阿Paul蘇保羅講自己落實騎「龍船」。

阿Paul聽到後，就拿拿聲搵波健士為「輝煌巨星」執韁。

到剛周一（17日）朝早排位公佈後，潘頓先發現自己擺老烏，變成於呢場五班1650米冇馬跑。

聽落好匪夷所思，但諗深一層，人始終係血肉之軀，犯錯總會有。

如果周三（19日）「龍船」或「輝煌巨星」贏馬，鞍上人多謝練馬師同馬主支持之餘，會唔會同潘頓講聲thank you呢？

如果今季莫雷拉最終以一場頭馬之差，力壓潘頓重奪冠軍騎師寶座，咁就有好多古講咯！

撰文：林湛穎

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