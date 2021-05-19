見習騎師陳嘉熙剛戰（16日）為華籍倉主沈集成贏「同有友」，原來呢場頭馬係佢哋合作以來第二Win。

騎練首匹合作頭馬，原來係上季尾贏沙田直路賽嘅「大武士」。

今晚（19日）谷戰第三場，此駒降落第四班跑谷草1000米，又借用陳嘉熙上陣，當然有晒出擊意圖。

「大武士」馬主Hans Michael Jebsen近年一直支持沈集成，季內亦有「大俠士」贏過。

不過，「大俠士」跑咗兩季就退役，反而留番七歲呢匹「大武士」，反映老馬仍有價值。

睇番上季「大武士」仲贏緊三班賽，家陣落到第四班，加埋陳嘉熙減七磅上陣肯定有so，可望借勢殺出重圍。

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