谷中今晚（19日）頭三場賽事成為外籍騎練天下，三匹頭馬均來自外籍馬房，順序是希斯、霍利時與賀賢，勝出騎師則依次為潘頓、莫雷拉與巴度，全部都是過江龍。

當中，勝出第三場第四班1000米的賀廐「超額認購」， 一如之前兩捷都在五班同程發生，惟今仗是本身首戰四班賽，可算突破自己。

「超額認購」如今首配法國騎師巴度即後上掄元，人馬亦可謂一拍即合。

練者賀賢說：「『超額認購』上仗行沙圈時，馬兒呆呆地站立，不太願意郁動，因此而退出比賽。」

「馬兒腹部痛楚，有輕微絞腸痧跡象，好彩發現得快，而且病情不太嚴重，健康才可快點養回。」

「今場行沙圈，馬兒情緒比之前淡定，步履正常，加上排檔有利，巴度發揮得很好，順利取勝。」

「在馬季餘下日子內，我不排除牠會跑谷草1200米。」

第三場單Win及組合獨贏A1分別派51.5元及33.5元，二重彩派198元。

跑獲第二至四名馬匹順序為「歡樂好友」、「包裝得勝」與「旅遊拿督」。

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