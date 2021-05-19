騎師排名榜上居於次席的潘頓，今晚（19日）因腰背部受傷，贏完頭場「赤馬雄風」（希廐）後便退下火線。

趁主要競爭對手退出比賽，首席騎師莫雷拉表現特別勇猛，跑過頭五場賽事後已火速戴帽。

莫雷拉在騎師王彩池中已連輸10次，今晚勢頭大好，有望自4月11日沙田賽事之後，再度封王。

助雷神中三元的「聲勢」（蔡廐），首度出師谷草賽事即報捷，馬匹起步後一早已跟守前領馬之後的靚位，入直路一發力率先衝線，四歲質新馬又搵多條出路。

第五場單Win及組合獨贏A1分別派55.5元及21.5元，二重彩派290元。

跑獲第二至四名馬匹依次為「電訊火箭」、「贏多多」與「多姿多財」。

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