近八次賽事其中七次有降班馬勝出，當中包括剛戰（16日）有「爆騷」（徐廐）爆45倍大冷掄元。

今戰（19日）共有八駒降班上陣，當中「加州明雋」（東廐）、「鼓浪順風」（姚廐）和「贏多多」（丁廐）皆有利好數據支持，可寄予厚望。

第一場五班1650米「加州明雋」，於第五班三戰皆不勝有位，卡士佔優，現評40分被安排降班跑，戰意毋須懷疑。

第四場四班1200米「鼓浪順風」在第三班同程累積一冠一亞三季，初戰第四班有優勢，改配陳嘉熙減七磅有殺着。

第五場四班1200米「贏多多」，至今三捷皆在第四班同程取得，路程首本，落班即重遊舊路，抽1檔有助建功。

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