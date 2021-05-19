近兩次夜賽，灰馬演出特別令人留下印象，如上周三（12日）沙田泥草夜賽，共有「喜氣綿綿」、「金津一號」及「紅旺」這三匹灰馬獲勝。

來到今晚（19日）谷草夜賽，又有蔡廐「平海歡星」替灰馬家族帶來捷訊。

「平海歡星」上季已曾於谷草1200米爆出160倍大冷Win，今次這匹五歲灰馬歷史重演，再度於同程爆冷取勝。

「平海歡星」以42倍掄元，計派彩為蔡約翰今季最冷一匹頭馬，蔡廐另一駒「魅力漢子」季內同以42倍大冷身份贏馬。

「平海」系馬上周剛有「平海飛星」被取消登記，加上剛周日（16日）亦有「平海掌星」搏失，幕後今次以「平海歡星」獲取勝仗，可說重振聲威。

蔡約翰於今晚賽事憑一冷一熱頭馬起孖，較早場次有5.5倍「聲勢」掄元。

第七場單Win及組合獨贏A3分別派427.5元及45元，二重彩派2,580元。

跑獲第二至四名馬匹順序是「以戰養戰」、「戰熊三千」與「高明駿將」。

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