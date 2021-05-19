第七場第三班1200米：「以戰養戰」前仗贏同程非常輕鬆，今場（19日）改配潘明輝上陣排到黃金一檔，相信食指再動。

昨日（18日）開飛8.7倍，5點輕回上9.2倍，現時10倍W，1.7倍位置。

雖然早飛比預期冷落，但相信馬匹臨場應會有飛落，但無論如何，以前仗贏馬姿態嚟講，今場絕對可以再贏。

「高明駿將」上場終於贏馬，而且時間好，今場換巴度再跑同程，千祈唔好睇小。

昨日開飛16倍，5點企住17倍，現時28倍W，4.4倍位置。

早飛雖然比較冷落，但現時呢個賠率算係抵買。

「捷報」又返嚟跑谷草1200米繼續用何澤堯上陣，應該可以再跑近。

昨日開飛16倍，5點企住16倍，現時26倍W，4.8倍位置。隔咗一場再跑同程，隨時博你唔記得，今場有權後上掃哂。

「戰熊三千」上場升班跑同程臨場有飛落，但表現不似預期，今場係小休幾個月後再跑，強配雷神上陣可能又會有番表現。

昨日開飛11倍，5點企住10倍，現時5.1倍W，1.6倍位置。

有些少墊底飛支持，馬匹今場負輕磅，排位好，兼強配，絕對有力殺入三甲。

提供：2以戰養戰、4高明駿將、8捷報、11戰熊三千

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