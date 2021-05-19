第九場第三班1800米：「鑲白旗」前仗輕鬆贏同程，上場增程跑2200米，繼續跑出高水準，僅以短馬頭落敗得第二。

今晚（19日）重跑贏馬路程，繼續用田泰安上陣，相信又會跑得好。

昨日（18日）開飛16倍，5點企住16倍，現時15倍W，3.3倍位置。

雖然早飛比較冷落，但以前仗贏馬水準嚟講，今場點都有得跑，冇W有P。

「緻寶駒」回師贏馬路程配上梁家俊，機會唔可以睇小，昨日開飛14倍，5點企住15倍，現時27倍W，4倍位置。

有墊底飛支持，今場負輕磅，排位好，要入三甲一啲都唔難。

「安頌」上場轉到蘇偉賢馬房首次上陣跑田草1600米，有試馬味道。

今場轉跑谷草1800米，用班德德上陣，排到黃金1檔起步，相信隨時會有驚人表現。

昨日開飛15倍，5點企住15倍，現時26倍W，4.2倍位置。

墊底飛到晒位，睇飛今場有信心會跑得好，隨時可以贏晒，要兼顧。

「瞳矓光彩」狀態越跑越好，今場重跑贏馬路程，相信又到出擊時候。

昨日開飛5.5位，5點回上7.6倍，現時9倍W，2.1倍位置。

墊底飛到晒位，季尾啱晒呢匹馬搏殺，今場一定會跑得好。

提供：4鑲白旗、8緻寶駒、7安頌、2瞳矓光彩

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