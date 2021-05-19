騎師潘頓今晚（19日）出賽谷中先甜後苦，頭場勝出大熱門「赤馬雄風」（希廐），第二場無馬騎。

然而他在第三場開跑前，以腰背部受傷為由退出餘下賽事，所涉及的七匹座騎悉數易配上陣。

據了解，潘頓當初本於第二場接了「龍船」及「輝煌巨星」的策騎聘約，後來因其個人失誤，該兩駒轉配其他騎師，他自己變成在該場賽事無座騎。

由於潘頓在退出前已曾上陣，故馬迷在騎師王投注他，依例不獲退款，而其原座騎換人後亦不獲計分。

潘頓勝出頭場有12分，莫雷拉跑罷頭兩場已獲一冠一殿亦有12分，前者因此已於今期騎師王落敗。

至於潘頓原座騎易配後，以巴度得益最大，他在第六及第八場分別接手希廐「金獅大將」及呂廐「股票傳奇」，此兩駒均有機會取勝。

潘頓第三場起座騎易配

第三場 好玩大少 梁家俊

第四場 桃花旺 巫顯東

第五場 多姿多財 何澤堯

第六場 金獅大將 巴度

第七場 箭意 波健士

第八場 股票傳奇 巴度

第九場 曈曨光彩 史卓豐

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