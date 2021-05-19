第一場五班1650米：「赤馬雄風」上場初跑同程即勝，贏起嚟有説服力。

今場原裝配搭再跑，質新馬當打，再贏唔難。

昨日（18日）開飛2.2倍大熱，5點企住2.5倍。現時2.3倍W，1.3倍位置。

早飛勁，好有信心再贏一仗，信佢。

「喜多樂」終於再上名，始終評分相比起季初已减8分！

今場再跑同程，以上場上名姿態嚟講仍然有一爭之力。

昨日開飛3.3倍，5點回到6倍，現時7倍W，2.1倍位置。

有早餐飛支持，今場可以畀一票佢。

「金剛福星」前仗跑同程跑近走光，上場再跑同程輸非常正路。

今場再跑終於強配雷神，都係時候交代喇。

昨日開飛16倍，5點落到7.7倍無咗一半，現時8.9倍W，2.9倍位置。

墊底飛幾重，相信臨場應該無咁好分，無論如何，今場點都買咗先！

「堅離地」2月跑完之後，休息至今再上陣。

上場大敗後被安排上從化重新操練，今場賽前有試大閘，馬匹走勢輕鬆，已有作戰水準。

今場用賀銘年上陣有運排到黃金一檔，形勢非常有利。

昨日開飛29倍，5點落到17倍，現時15倍W，3.6倍位置。

早飛到哂位，今場有力爆冷。

提供：4赤馬雄風、5喜多樂、7金剛福星、10堅離地

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199