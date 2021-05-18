今期（19日）谷草夜戰，有不少近績不俗的馬可以跟進，其中第五場及第七場兩場1200米賽事各有一對馬值得留意。

第五場四班1200米，蔡廐「聲勢」上仗在田草跑同程，與「翡翠鳳凰」鬥足一條直路才僅敗獲亞，但本身所造時間都比標準時間快，水準不俗。

此駒連仗演出穩定，表現明顯仍在進步，蔡廄當起馬可以放心追捧。

至於「順意寶」上季三班贏兩W評分飽和，季內表現差屬獲利回吐表現，上場跑第六輸近竟獲減兩分，剛好落四班賺級數，加上轉倉後仍未交代，必借降班之利搏殺，有力與前駒埋身力戰。

第七場三班1200米，今季已三捷同程的蘇廐「箭意」可謂勢如破竹，至今四戰谷草未失過Q，而且更越贏越易，升班應無阻力，熱門都要捧場。

「捷報」田草田泥都無表現，反而唯一跑得好就在谷草同程跑第三，看來場地性能不俗。已經試好而上場先返田草大敗一場洗底，回師谷草應有料到。

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