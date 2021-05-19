遮打盃星期日（23日）在沙田馬場上演，第二度衛冕冠軍的上季馬王「時時精綵」（東廐）已一年不勝，屆時其演出將成本身去留轉捩點。

其馬主王明澤家族亦已一年沒有勝出旗下馬，對上一捷正是來自去年5月尾「時時精綵」蟬聯遮打盃。

適逢其會，由王明澤本人持有的「場場精綵」這夜（19日）出師谷中，於第八場三班1200米夥拍莫雷拉後上一擊即中，一併替自己及「綵」系重響勝鼓，還為「時時精綵」問鼎今年遮打盃造勢。

五歲「場場精綵」是本港少有入口的意大利自購馬，本身在去年3月中贏三班田草1200米開齋，之後表現浮沉，一路無再贏馬。

事隔一年多的今晚，「場場精綵」排3檔起步沿途在內疊競跑，末段順勢加速上前，結果以無敵姿態為自己打開谷戰勝門。

其騎練莫雷拉及告東尼一連兩次賽事，分別攜手勝出「秒秒精彩」及「場場精綵」，重拾合作收成期。

當中，雷神這夜在谷草未完場已獲五Win，改寫個人季內單日谷戰最佳成績。

第八場二至四名順序為「魅影揚飛」、「勇趣」及「維港奔流」。

其中，訓練「勇趣」的霍利時今晚連同第二場贏「爪皇烈焰」，以及在第七場有「戰熊三千」跑第三後，季內達至15Win及總獎金突破2,100萬，宣告續牌成績達標。

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