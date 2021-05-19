這晚（19日）谷草跑馬前，尚欠兩Win才達到馬會續牌指標的霍利時馬房，整晚出七駒大堆頭，力爭起孖上岸。

霍廐整晚大搏殺，在較早場次先有九歲老馬「爪皇烈焰」成功取得頭馬，之後再有一對年輕馬「戰熊三千」及「勇趣」力拼入位。

到第九場上演的第三班1800米，時廐以近三戰不失Q的「鑲白旗」夥拍旺人田泰安守尾門。

結果這匹七歲馬一樣交回水準演出，留力後上，直路上從大外檔後上一攻而破，為霍利時帶來今季第16Win，使他名正言順地上岸。

霍利時今晚靠一對老馬起孖，錄得季內單日最佳成績。

「鑲白旗」騎師田泰安賽前於社交網站表示，將今期所有策騎費捐助其日前墮馬去世的好友祖格拉之家人，並呼籲行家效法自己。

結果他在慷慨解囊的情況下，自己亦有馬贏延續近日旺勢。

第九場單Win及組合獨贏A3分別派106元及25.5元，二重彩派8,585元。

跑獲第二至四名馬匹依次為「其利斷金」、「曈曨光彩」與「動力飛鷹」。

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