這晚（19日）在跑馬地馬場將上演九場賽事，頭尾場俱跑中距離，各有一對實力馬值得支持。

頭場五班一哩，希廐「赤馬雄風」可秤先。

此馬上仗在同程打開勝門，早段雖然有賺慢步速之嫌，但末段締速極快，更勝同晚另一組五班同程頭馬，已證明能力超於此班。

這匹質新馬留在原班角逐贏馬路程，可望再建奇功。

另一匹要留意的是賢廐「堅離地」，此馬獨擅此程，季內唯一上名正是有充足休息後，於同班同程錄得。

現時評分回落而排1檔，有助這匹重口馬發揮，乃前駒的主要對手。

至於尾場三班1800米形勢平均，優先選擇兩匹演出較準的賽駒。

「鑲白旗」已連續三仗在谷草長途獲一冠兩亞，今次雖排大外檔，但跑長途影響不算大，坐位望贏做得到。

「快步速」更加在季內，谷戰九度上陣而八次上名，蔡明紹剛次初騎已入位，留放合度的話，闖入三甲甚為容易。

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