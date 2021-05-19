沈集成馬房剛周日（16日）有「同有友」休息三個月復出，在田草1000米由見習騎師陳嘉熙爆冷贏馬。

明晚（19日）谷戰第三場四班1000米，廐侶「大武士」休息超過兩個月復出配陳嘉熙上陣，有條件成為翻版「同有友」。

「大武士」上仗（總場次498）跑四班田草1000米，冠軍「大紅蜂」、亞軍「翡翠鳳凰」、季軍「各取所需」及第五名「勇眼光」其後夾埋拎咗兩冠三亞兩季。

從中反映該場「大武士」負於頭馬「大紅蜂」四個馬位跑第六，實際演出唔算太差。

此匹七歲南半球自購馬上季曾於三班谷草1000米三度跑獲殿軍，證明本身有基本能力應付跑馬地賽事。

今次抽2檔起步可放可留，只要順利出閘，憑藉本身級數及賺體力，有望打開今季勝利之門。

同晚第四場四班1200米，「銀亮之星」上仗取得轉蘇偉賢馬房首Win。

此駒雖然要落到第五班才成功贏馬交代，但上賽兩匹蹄下敗將「赤馬雄風」及「八心之威」再出共三戰全部上名，反映「銀亮之星」當時贏馬水準不低。

「銀亮之星」上季在上手馬房曾跑同班同程以59分入Q，如今評44分負輕磅跑四班賽，形勢有利。

排3檔出閘利於留放，陣上只要發揮正常，絕不排除可以再下一城。

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