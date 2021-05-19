第四場第四班1200米：「桃花旺」今季跑同程五次有兩次入連贏位，表現不過不失，繼續攻此程似乎有想交代之意。

昨日（18日）開飛11倍，5點回上14倍，現時26倍W，6.5倍位置。

早飛唔算多，但相信呢匹馬臨場一定有飛落，但無論如何都要俾一票佢。

「龍寶寶」今季初出即勝田草1000米，臨場飛到馬到，上場再跑熱門落第意料之內！

今場轉跑谷草繼續用史卓豐上陣，以馬匹一出即勝表現嚟講，今場應該有得跑。

昨日開飛11倍，5點落到7.1倍，現時10倍W，3.7倍位置。

有墊底飛到位，現時賠率係比較冷，如臨場見到有飛落，就要兼顧。

「勇眼光」上場初跑同程即跑入一席連贏位，表現有驚喜。

今場繼續報跑同程，改配巴度上陣，威力無減。

昨日開飛7.8倍，5點回上8.2倍，現時8.4倍W，2.6倍位置。

又係早飛唔算多，可能因為排位比較外關係，但都係要留意臨場馬匹賠率走勢，如有飛落就要跟進。

「銀亮之星」上場落番五班跑同程，即一箸夾中贏馬。

今場回師四班再跑同程，原裝配搭上陣，負輕磅，排好位，有添食資格。

昨日開飛8倍，5點回上12倍，現時13倍W，2.9倍位置。

早飛當然唔算多，如今場繼續肯搏，有機會跑入三甲。

提供：3桃花旺、2龍寶寶、8勇眼光、11銀亮之星

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