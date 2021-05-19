第八場第三班1200米：「飛凡」今季三歲自購馬，上場初出跑同程後上第四走光，今次（19日）排到好位，應該今場會有進一步表現。

昨日（18日）開飛2.9倍大熱真係估唔到，5點回上5.6倍，現時5.3倍W，2.5倍位置。

墊底飛好勁，睇飛今場有信心贏馬。

「維港奔流」以上場贏馬姿態嚟講，今場一定仲有得跑。

昨日開飛12倍，5點企住12倍，現時9.5倍W，2.7倍位置。

都有些少墊底飛到位，無論如何都博呢匹馬好開繼續好。

「股票傳奇」路程專家上場敗於強敵表現依然出色，今場拿拿臨再報跑，相信有決心補中。

昨日開飛4.2倍，5點企住4.2倍，現時回上7.9倍W，1.8倍位置。

早飛有信心，就算今場繼續要負頂榜上陣，但呢匹馬跑同程水準穩定，點都要預佢一票。

「場場精綵」強配莫雷拉再跑同程，排好位，相信會把握贏馬之機。

昨日開飛12倍，5點大幅落到4.2倍大熱，現時2.5倍W大熱，1.3倍位置大熱。

隔夜中段早飛相當勁，睇飛好有信心贏馬。

提供：3飛凡、4維港奔流、1股票傳奇、5場場精綵

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