踏入四月之後成績全面起飛的希斯馬房保持強勁走勢，今晚（19日）谷草賽事亦以大熱門「赤馬雄風」先拔頭籌，取得五月份夜馬首Win。

連續兩次賽日均交出頭馬的希廐，近期夥拍潘頓於谷草搏殺得心應手，騎練最近三匹谷草合作馬，錄得全勝佳績。

潘頓再度「赤馬雄風」冧莊，目前已累積110場頭馬，比榜首莫雷拉只相差13Win，比季初及季中時，距離已大幅收窄。

第一場單Win及組合獨贏A1分別派19.5元及15元，二重彩派186元。

至於跑獲第二至四名為「堅離地」、「喜多樂」與「金剛福星」。

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