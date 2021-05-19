2019年皇太后紀念盃盟主「好好瑪」，日前被馬會宣告退役，不少馬迷均相當關心這匹優秀雄馬日後的動向。

「好好瑪」馬主之一何毓麟受訪時說：「『好好瑪』將會送去澳洲Mitch Freedman訓練基地，當地設施一流。」

「『好好瑪』會嘆世界之餘又可以鍛煉身體！去放吓草，去海灘踱步，游吓水，又有專人照顧，做吓運動，身心都會愉快！」

「因為牠是雄馬，如果沒有運動，會好急躁，所以現在牠在馬房每朝有踱步及游泳。」

「至於日後會唔會跑，就之後嘅事，如果牠真係可以跑，又想跑，或者安排的適合路程和軟地就給牠出賽，要所有條件要好，才會考慮去復出。」

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