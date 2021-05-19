從騎時外號十三少的韋達近期手風順，特別是夜賽已連勝兩期共取四Win，周三（19日）谷戰馬房雖實行精兵制，但三匹馬都有一定爭勝條件，其中列陣第五場四班1200米的「手牽手」，可望打開在港勝門。

「手牽手」乃今季自購新馬，12月才初上戰陣，但當時可謂完全未及水準，北半球馬加上父系Kodiac亦非早熟，所以上陣初期沒有走勢屬意料中事。

不過勤跑後馬匹收身變好，狀態亦逐漸到位，而且韋達部署此馬亦見心思。

首先為牠加配眼罩後已連場追近，另外讓「手牽手」集中跑谷草也是正確決定，皆因一眾同父馬均擅跑谷戰，例如「勞動創造」（已退役）、「美麗友盈」等。

上仗「手牽手」跑谷草同程同一移欄，沿途居後而直路初取位有少許阻窒，但望空後馬匹在蔡明紹催策下衝刺良佳，最終僅僅追不及季軍馬跑第四。

該場頭二名是季內分別已三勝及兩勝同程的「箭意」與「上校」，之後兩駒亦已升班，水準十分不錯。

今次「手牽手」排中檔，發揮上可以更彈性，而且賽前更試了一課直路草閘，同場對手大多為見盡之輩，負磅輕飄飄，可望突圍而出。

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