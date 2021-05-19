莫雷拉是位喜歡接受挑戰的騎師，不少馬在他胯下搏失後，若騎者不肯放手，再出不乏有好表現，成功為牠們補中。

周三（19日）谷草第六場四班1650米「皇寶」（羅廐），上仗配莫雷拉直路初曾受阻收慢，仍可力保季軍，若非陣上遇意外，或可跑得更接近。

雷神依然唔肯放手，今回第三次再騎，有力補中而回。

羅富全受訪時說：「『皇寶』身型龐大，初來港時體重更達1,300磅，現在減肥成功，體重約1,200磅左右。」

「這是好事，因為馬兒太肥，對其四肢構成很大壓力。」

「『皇寶』最近四場全入前四名，表現越來越近，北半球馬逐漸適應水土，我希望牠可盡快開齋交代。」

「『皇寶』走來大步，上場受阻影響表現，牠喜歡順住自己步韻跑，希望今仗取位順利，可以收復前失。」

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